國道三號的南投服務區，經常有汽車愛好者們發起各式各樣的聚會活動，每到週末的夜晚，這裡就成了車迷們的天堂，各式各樣的超級跑車、經過改裝的汽車等等，經常出現在這裡，甚至還會出現飆車或展示技巧的行為，為了遏止這些違規行為，警方日前在服務區內進行機動測速取締。然而，即使如此，昨晚仍然可以看到大規模的車聚活動，警方也立即採取行動進行監控，一個晚上就開出了28張罰單，並且表示後續將會加強巡邏取締的力度。

也因為這樣，南投服務區成為了全台灣唯一一個設置移動式測速照相的服務區，一度引發了「搶錢搶到休息區」的質疑聲浪，不過，警方也強調，他們的目的是要取締危險駕駛行為，並不是針對一般的民眾。雖然這個服務區會進行機動測速，但是汽車愛好者們似乎並沒有因此而卻步，昨晚又再次出現了大規模的車聚活動，警方也立即趕到現場進行監控。

國道警察第七大隊今天表示，他們平時在假日的時候，就會派員到服務區執行巡邏取締的勤務，但是針對昨晚在南投服務區舉辦的活動，該大隊有提前掌握相關的情報並且進行監控，在服務區內部以及對外的聯絡道路上，實施了測速以及警力攔查，經過統計，昨晚一共取締了超速10件、未繫安全帶18件，總共製發了28張罰單。

警方再次呼籲，服務區內也屬於道路範圍，並不是「法外之地」，嚴禁競速、甩尾、燒胎等等危險駕駛行為，這些行為會影響到服務區內其他用路人的安全，引擎的轟鳴聲也會嚴重干擾周邊居民的生活，警方仍然會持續針對假日進行取締，以達到速度管理以及引擎噪音控制的目的，維護當地的交通秩序與安寧。