新北市淡水區9日傍晚發生饋線設備故障，導致中山路、原德路、清水街及水源街一帶約2264戶一度停電。台電緊急派員搶修，歷經1小時29分全線復電，事故主因為地下電纜不良所致，所幸未釀成重大影響。

台電台北北區營業處今（9）日晚間指出，本次停電事故發生在下午5時15分，地點位於淡水變電所TW29饋線。當時饋線跳脫後自動復閉失敗，經現場人員隔離故障區段後，於5時20分先行轉供部分區域，637戶恢復供電，但仍有1627戶持續停電。

台電接獲通報後立即派員趕赴現場，5時35分搶修人員抵達淡水水源街一段故障點，經查確認為地下電纜不良所引起。維修人員隨即進行隔離與檢修作業，並於6時44分完成全區復電，影響2264戶居民恢復供電正常。

據了解，事故並未影響重要用戶及高壓供電系統。台電強調，事故處理期間持續透過系統調度方式降低影響範圍，並即時派員排除故障，確保民眾用電安全。