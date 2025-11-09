彰化縣衛生局日前清查轄內的畜牧場蛋品，8日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，共15萬流向全台9縣市。桃園市衛生局表示，於7日接獲彰化縣衛生局通報，指出桃園市轄內1處超市的蛋品遭檢出農藥殘留，該超市位於中壢區，共有53盒雞蛋，其中40盒已售出，其餘13盒已下架並退貨。

桃園市衛生局表示，7日接獲彰化縣衛生局通知，桃園市轄內的1家超市蛋品檢出有農藥殘留，需預防性下架，該超市位於中壢區，共有53盒雞蛋，其中40盒已售出，其餘13盒已下架並退貨。