國內雞蛋檢出農藥芬普尼超標，多達15萬顆流向全台9縣市！衛福部食藥署今日（9）公布，彰化某牧場生產共4批雞蛋，經檢驗發現農藥殘留，「芬普尼代謝物」含量超標，市售包裝蛋品共9品項、15萬顆雞蛋受影響，已於今晚立即通知各縣市衛生局下架回收，最重恐處2億元罰鍰。

食藥署中區管理中心主任林旭陽說明，彰化縣衛生局於販售端抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（溯源碼：I47045-251023C）檢出「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm，不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定殘留容許量標準0.01ppm，已由彰化縣衛生局命業者立即將蛋品下架回收、停止販售。

林旭陽表示，這批生產約600多盒，是在10月23日生產、11月4日檢出，彰化衛生局5日立即回收下架完畢，但部分已賣出。衛生局繼續清查生產該批雞蛋牧場，昨日（8）發現還有另外3批次（10月27日、30日、11月3日生產）檢出微量殘留。至於源頭為何，可能是養雞場沒有好好管制用藥，有待農業部釐清原因。

該等蛋品約15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品，應下架回收市售包裝蛋品共9項：

1. 四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

2. 巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251103C）。

3. 大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4. 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5. 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6. 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7. 四季巨蛋（白殼）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

8. 香草園洗選蛋／10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9. 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

食藥署請消費者停止使用上述雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務，並將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全，讓消費者可以安心選購。

依食安法第15條第1項第5款規定，食品殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。若違反，恐處6萬元以上2億元以下罰鍰。