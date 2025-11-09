食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣衛生局查到有一家牧場出品的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」農藥殘留超過容許標準，15萬顆蛋流入市面，嘉義縣衛生局獲報追查有進貨的超市，但該店已無同批貨號雞蛋，全數賣光下肚，嘉義市衛生局則即時擋下8盒，目前全數下架。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，7日接到通報，就派員清查，發現嘉義縣只有新港的全聯有進這批雞蛋，但稽查人員到場，貨架上已無這批問題蛋，庫存也沒有同批號貨品。

經嘉縣衛生局人員詢問，新港全聯表示，該批次雞蛋只進了20盒，全數賣光。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，7日接獲彰化縣衛生局電話通知，該衛生局抽驗畜牧場原料蛋檢出農藥芬普尼代謝物超量，而嘉義市的下游販賣商都是全聯福利中心，衛生局同仁當天馬上通知全聯南區管理中心，要求先行盤點架餘量，並先行回收，經廠商統計回報，共下架回收8盒疑慮雞蛋產品。

廖育瑋說，彰化衛生局當天只提供蛋的品項和產品批號，所以先針對尚未賣出的疑慮蛋品先行下架。

嘉義市衛生局食藥科也說，7日當天就請全聯立即清查問題蛋的餘量、配合下架，但廠商未提供進貨量，將進一步追蹤、掌握。