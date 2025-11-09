隨著美國職棒（MLB）世界大賽落幕，焦點轉向休賽季自由市場，其中最受矚目的焦點之一，正是跑、打、守兼具的「三拍子」外野手塔克（Kyle Tucker）。大聯盟官網記者芬桑（Mark Feinsand）9日撰文分析，這位年僅28歲的明星球員將成為休賽季最搶手的自由球員之一，並點名包括洛杉磯道奇在內的6支潛在新東家。

芬桑在文中指出，塔克本季繳出穩定成績，出賽136場、打擊率0.266，累積22轟、73打點與91得分，是小熊隊陣中攻守兼備的關鍵球員。生涯至今，他維持0.273打擊率、147支全壘打與490打點，數據穩定而全面。芬桑引述一位國聯球團高層的評價指出：「如果他保持健康，他是聯盟前五的球員之一。正值巔峰期的他，將有能力簽下一紙巨額長約。」

報導分析，道奇在完成世界大賽二連霸後，補強重點將放在牛棚與外野。芬桑指出：「道奇幾乎從不因金錢問題退縮。由於康佛托（Michael Conforto）在左外野表現未達預期，外野兩側都有補強空間。若塔克能鎮守右外野，再將T.赫南德茲（Teoscar Hernández）調至左外野，將形成理想配置。」

在合約預測部分，芬桑指出，MLB史上僅有索托（Juan Soto）、大谷翔平、小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）與卓奧特（Mike Trout）4人曾簽下超過4億美元合約。儘管塔克過去受傷勢困擾，能否達到該價碼仍有變數，但他認為塔克簽下長達10年的合約「極具可能性」。

芬桑在文末列出6支可能出手競逐塔克的球隊，分別是小熊、道奇、洋基、巨人、費城人與大都會。這6隊皆具備雄厚資金與外野需求，其中又以道奇與洋基最受看好。

塔克以穩定的打擊能力、優異守備範圍與跑壘速度聞名，是當今聯盟最全面的外野手之一。隨著自由市場開啟，他勢必成為多支豪門鎖定的目標。