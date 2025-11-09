北宜公路進行萬聖節變裝活動，黑絲女警與火辣艾妃的組合照，引發網友熱議。（呂大授權提供）

距離萬聖節的歡樂氣氛已經過去多天了，相信許多人仍然對各式各樣的變裝派對記憶猶新。就在昨天（8日），在著名的北宜公路，也有一場別開生面的變裝活動盛大舉行，許多熱愛騎車的朋友們，為了這場活動特別精心打扮，希望能留下難忘的回憶。其中，有一系列照片在網路上迅速傳播開來，引起了廣泛的討論。照片中，一位身穿黑色絲襪、展現修長美腿的女警，正在攔查一位騎著經典DIO機車的女騎士。這位女騎士的穿著非常性感火辣，讓許多網友感到驚艷，並在網路上掀起了一陣熱烈的討論。

女網紅艾妃的火辣裝扮，引爆很多車友跟攝手的熱烈討論。（呂大授權提供）

這次在北宜公路舉行的萬聖節變裝活動，吸引了許多騎士踴躍參與，大家都發揮創意，精心設計自己的Cosplay造型，各式各樣的裝扮讓人目不暇給。而在眾多裝扮中，最受矚目的莫過於黑絲女警，以及在北宜公路相當知名的網紅艾妃的組合。當時，這位女騎士Cosplay成女警的角色來到現場，隨後，艾妃也騎著她最近新入手的經典老車DIO抵達現場。在確保安全的環境下，促成了這場別開生面的女警攔車的畫面，而這組照片也在網路上迅速地瘋傳開來。

由於網紅艾妃的穿著風格非常火辣，再加上她傲人的身材，使得這組照片被一些網友戲稱為「黑絲女警攔下女騎士無罩駕駛」。當天，這樣的畫面也吸引了許多攝影愛好者到場拍攝，引起了一陣騷動。而艾妃也在自己的社交平台上分享了這些照片，引發了許多網友的熱烈留言和回應。