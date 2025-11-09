公職還是鐵飯碗？朝野立委近日針對「停砍年金」展開攻防，引發各界關注。一名網友在Dcard分享，他花24年當上9職等，但政府對軍公教的壓迫沒有下限；感嘆如果人生重來，他不會再選擇考公職。網友熱議表示「國營企業就像是儲蓄險，哪有等人做了40年後突然更改40年前的合約？」

近日Dcard論壇一位卡友發文引發熱議，他稱自己花24年當上9職等 卻嘆如果人生重來，他不會再選擇公職，也絕不會再讓自己的孩子考公。除了福利與退休制度已大不如前，且「政府這個雇主對軍公教人員的鄙視與壓迫到了沒有下限的程度」，整個社會對於軍公教的仇視及輕侮日益加深，加上扭曲的薪資制度、鄉愿的考績評核以及閉鎖的溫室職場，使得公職這個職場已然充滿了在外沒有謀生專長、只求溫飽不思上進的人。

最荒謬的是，由於逐年調升退撫金提撥率，年功俸已達到極限，在沒有加薪的年度，當年的1月領的薪水會比前一年12月少，再加上通膨，實質減薪其實很有感。尾牙600元、生日禮金1000元，小孩教育補助每學期500元，一整年所有的員工福利就是2100元。除此之外因為加班費控管，就算再辛苦也沒錢領，因此有70%的人自願放棄升遷，導致出現找不到人當主管的亂象。

該卡友提到，他們機關平均年齡47歲，且近5年沒有30歲以下年輕人考進來，工作環境整天都是暮氣沉沉，而也因為不允許兼職，因此當初考得證照都沒有用，且儘管收入破百萬，但其實在繳完房貸連小康都算不上。政府對公部門的傷害已經深入根基，並表示「如果33歲前還沒完成第一次升遷，就趕緊辭職走人」，同時也勸退那些考慮公職的年輕人，除非真的完全沒有專長，也對人生沒什麼規劃與目標，否則千萬別考公。

PTT網友對此文也迴響熱烈，鄉民表示「盡職的才會這樣，負責任的公務員很痛苦，回報遠不及成本」、「反正現在政府放寬標準，你不幹一堆人等著幹」、「公務員最大的優勢就是不會被裁員，所以幹這份工作最正確的工作態度就是擺爛，這樣才有CP值。一堆人抱怨公部門薪水沒爆發性，這不是早知道的事情嗎」、「國營企業就像是儲蓄險，很多人就是為了退休後穩定才走國營企業，哪有等人做了40年後突然更改40年前的合約？」