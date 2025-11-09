副總統蕭美琴11月7日秘密抵達比利時布魯塞爾，受邀在歐洲議會會場、以「台灣副總統」的身分，向參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的成員發表演講，並將其形容為一次重大的外交突破。蕭美琴今天(9日)返抵國門，並在桃園機場發表談話，蕭美琴引用孟子名言「得道者多助」，強調台灣走在正道上，必將獲得更多國際支持與協助。胸腔科醫師蘇一峰表示，蕭美琴大喊得道者多助，民進黨任內卻斷交10個邦交國。

蘇一峰今(9日)在臉書表示，蕭美琴大喊：得道者多助！然後台灣只剩下12個邦交國，民進黨任內斷交10個邦交國，邦交國家一個也沒有增加....就高潮了。

網友紛紛表示，「出口轉內銷值得慶祝什麼？」、「滿滿的台灣價值，就是自我感覺良好」、「結果在歐洲只剩一個邦交國」、「一場演講能改變什麼？為啥可以這樣美化？」、「自嗨啊」、「大內宣囉」、「內嗨&大內宣最強，台灣世界No.1」、「副總統演說，怎不見歐洲議會官網上公開PO新聞稿？又封存30年嗎？」、「自己降格跑去議會演講，與會者也不代表他們的國家立場，這不就是花錢自嗨嗎？」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「不是領袖會議，日後會有實質邦交？誠意十足就來邦交，不能只有拍掌」。