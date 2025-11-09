日前在舊金山舉行的一場公開對談中，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在回應主持人關於美國貧富差距問題時，幫輝達執行長黃仁勳辯護，不料一名背包男突然衝上講台，聲稱要遞交傳票給他。奧特曼當下嚇到愣住，現場觀眾也爆出噓聲，場面一度陷入混亂。

據英國《每日郵報》、《紐約郵報》與舊金山媒體SFGATE等多家媒體報導，在3日舉行的這場對談活動，主軸環繞著運動、領導力以及人工智慧的未來發展，邀請到的嘉賓包括NBA金州勇士隊的總教練科爾（Steve Kerr）與奧特曼。主持人耶庫提爾（Manny Yekutiel）提到美國貧富差距日益擴大，指出4200萬人陷入糧食補助危機，卻同時存在身家高達1790億美元（約新台幣5.6兆元）的科技巨富黃仁勳，質疑這樣的世界是否合理。

這個提問的背景在於，美國聯邦政府在10月1日關門，而到了對談活動舉行當天，時長已超過1個月，導致數千萬仰賴「補充營養援助計畫」（SNAP，俗稱糧食券）補助的民眾面臨糧食短缺的危機，生活陷入困境。主持人藉此提出社會不均問題，引發現場觀眾共鳴。

現年40歲的奧特曼隨即為黃仁勳辯護，認為黃仁勳為國家和經濟做出了「了不起的貢獻」，創造企業與技術本身就具有價值，不應該因此責怪黃仁勳。他表示，社會應該思考如何讓科技帶來更廣泛的利益，而不是去責怪那些成功人士。但奧特曼尚未說完，意外便發生。

一名背著背包的男子突然衝上舞台，激動地向奧特曼伸出手中的白色信封，高喊自己要交給奧特曼傳票。主持人立刻攔住那名男子，並將信封交給劇院保全人員，奧特曼仍然坐在座位上，但表情明顯僵住，現場的觀眾也發出噓聲。保全人員隨後將該名男子帶離現場。

事後，行動團體「停止人工智慧」（Stop AI）承認，這名衝上舞台的男子是該團體的律師，並聲稱他已在現場成功遞送傳票，要求奧特曼出庭作證。根據該團體說法，此舉與一宗正在審理的案件相關，奧特曼被列為需要出庭提供證詞的關鍵人物。

「停止人工智慧」先前多次在OpenAI總部外抗議，甚至堵塞出入口與道路，要求科技公司對AI發展造成的社會風險負責。目前這起案件正在審理中，奧特曼的證詞內容與掌握的資訊，將是後續外界關注焦點。