新北市教育局今（9）日舉辦「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」，由新北市長侯友宜出席並協助頒發授證，他感謝家長們長期協助校務推動、教學支援與親師合作，認為這些真實行動，正是SEL教育的最佳實踐，讓愛在校園日常中被看見。

此次共頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，其中多位家長故事動人，包含文化國小家長會長陳昱蓁以香氛專業設計「玫瑰蠟燭」課程，讓孩子用香氣傳遞感謝；有木國小家長會長曾詠麟則在勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後仍返鄉陪練體能，傳達「出身有限、夢想無限」；三民高中家長會長王羽傑則以技職專長免費清洗校園冷氣、分享職涯經驗，鼓勵孩子「技能也能發光」。

典禮上教育局長張明文也推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人並親自示範操作，機器人運用ChatGPT整合家長參與教育的知識庫與SEL（社會情緒學習）素養，能夠即時回應家長在親職教養、情緒溝通、學校參與上的各種疑問，幫助家長更理解孩子、參與教育。

張明文表示，新北以「學生為中心，為幸福而教」，持續打造兼具AI智慧與人本溫度的教育城市。今年教育預算達755億元、連續四年全國第一，期許讓校園更安全、舒適與健康，未來也將持續以AI與人本並進，讓幸福教育在每一座校園扎根，成為孩子成長最溫暖的力量。