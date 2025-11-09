民進黨不分區立委王義川9日到民進黨桃園市黨部以「桃園願景」為題開講，桃園市議員凌濤全程聽完直播後大酸王讓花博虧損20億元、航空城虧損上億元，並指王對桃園進行中的政策不甚了解，還在空中閣樓，直指王的起手式已經慢了，「加油好嗎？」

凌濤說，賴清德總統已經幾乎確定提名何志偉代表民進黨參選桃園市長，王義川今日的直播不僅是起手式，更是最後關頭要抗衡，不得不出手的一張牌，但王義川過去被稱為政治乩童，在今日自己舉辦的講座直播所提出的城市願景也乏善可陳，乍聽之下還以為在上政論節目，他只想跟王說：「已經慢了，加油好嗎？」

凌濤舉例，在直播中，王義川提及航空城不足之處，聲稱要學日韓把人留在當地，不要往台北跑，可是王怎麼好意思提什麼願景？王義川2018年擔任台中市交通局長，被監察院糾正花博虧損20億元，害慘台中，2019年又被鄭文燦延攬到桃園擔任航空城公司董事長，讓航空城虧損高達上億，害慘桃園，詢問王義川能不能提一些有別於他虧損經驗的願景？

王義川也提到桃園捷運要與新北捷運接軌以疏散通勤人流，凌濤說，相關的計畫正在規畫當中；王也指青埔高鐵是桃園的門面，應規畫用於青年或育兒住宅區域，凌濤說，張善政市府在青埔特區早已著手多項社會住宅與托育建設，包括已完工或施工中的社宅基地、增設公托與幼兒園名額，並積極引入多功能公共設施，例如桃園市兒童美術館的落成，不僅提升青埔的育兒友善環境，也為城市文化發展提供新的亮點，很多計畫都在進行中，王義川不甚了解，還在空中樓閣。

王義川在受訪時提到民進黨要設立「首都防線」，才不會外溢，凌濤諷刺，顯然王認為自己「川流」可以帶動民進黨全國選情，但賴清德會不會埋單還打上一個很大的問號，王高喊「先談市政不要談人選」，但人選都不適合，談什麼市政？

凌濤說，王義川真的要加油，願景內容不像準備好的參選人，但他還是幫王加油鼓勵，「王義川來才有火花！」