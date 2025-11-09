第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽高雄站預賽於8、9日在楠梓足球場開踢，共48支球隊競爭3席前往全國總決賽門票，各隊經過激烈的競爭後，最終由小惡魔足球俱樂部、小不老足球俱樂部A和高雄Attackers FC取得晉級總決賽的資格，三隊皆為俱樂部，且過往也都有全國賽經驗。

YAMAHA CUP高雄站預賽，小惡魔足球俱樂部挺進淘汰賽後，先是12比0大勝五福國小，接著1比0力退嘉義縣安東國小，來到決賽面對小不老足球俱樂部B，最終在下半場靠著「手榴彈戰術」奏效，1比0奪勝拿下全國賽門票，連兩屆挺進總決賽。

帶隊教練張立翰坦言，決賽過程他「緊張到胃痛」，但他仍刻意保持冷靜，怕情緒影響球員表現。談到致勝關鍵，他表示那顆「手榴彈」是由蔡侑辰操刀的邊線球，「靠近球門的時候，我們常用這個戰術，沒想到這次會變成致勝球。」

衛冕軍小不老足球俱樂部本次派出A、B兩隊來參賽，其中A隊在YAMAHA CUP高雄站中再度展現強勢戰力，以4比0擊敗高雄Attackers FC，連兩年挺進全國決賽，而B隊可惜最終在PK戰中不敵高雄Attackers FC，未能如願與A隊攜手晉級，但兩隊仍相互加油、展現出俱樂部一貫的團結精神。

小不老A以六年級為主、搭配部分四年級球員，B隊則由五年級生組成。總教練張建成表示，A隊的目標從一開始就鎖定在「二連霸」，全隊有共同共識，要在畢業前留下冠軍回憶。「YAMAHA CUP是很大的比賽，二連霸很難，但我們就朝著目標邁進。」他說，雖然去年奪冠的球員多數已畢業，但新一屆的隊員仍延續榮耀，靠著平時穩定訓練與心理建設，成功挺進全國賽。

YAMAHA CUP高雄站最後一張門票，由高雄Attackers FC對上小不老足球俱樂部B，兩隊鏖戰至1比1平手，最終於PK賽前者以5比4勝出，驚險拿下全國賽門票。這支以五、四年級生為班底的球隊，能在一天連踢四場的高強度賽事中挺進決賽，展現超越年齡的毅力與韌性。

教練高俊鴻表示，球隊在最後一場比賽中先失一球，當下他沒有急著談戰術，而是選擇鼓勵球員，「我相信你們能追回來。」他透露，當時已有球員落淚，因此更著重在心理建設，最終全隊頂住壓力，在比賽尾聲扳平比分，將戰局拖進PK。

談到緊張的PK時刻，高俊鴻坦言自己也「比誰都緊張」，但仍叮嚀球員，「盡自己想法去踢，輸了是教練的責任。」守門員蔡忠謀Morgan在首顆PK失誤後迅速調整心態，連續撲出關鍵球，最終成功守下勝利。高俊鴻表示，「這名門將10歲就有守PK的經驗，心理素質非常強大，今天再次證明自己。」