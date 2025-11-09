桃園慈護宮9日在成功國小舉辦書法比賽，202人同場較勁。（圖／廟方提供）

桃園慈護宮9日在成功國小舉辦書法比賽，202人同場較勁。（圖／廟方提供）

為弘揚傳統文化藝術，桃園慈護宮繼寫生比賽之後，9日在成功國小舉辦書法比賽，共有來自各地書法愛好者200多人參加，場面熱烈，活動圓滿成功。慈護宮主委簡征潭表示，未來慈護宮將持續支持宗教與文化藝術相結合，推動新的社會公益，為桃園帶來更多正能量。

桃園慈護宮9日在成功國小舉辦書法比賽，202人同場較勁。（圖／廟方提供）

桃園慈護宮9日在成功國小舉辦書法比賽，202人同場較勁。（圖／廟方提供）

慈護宮酬恩五朝圓醮系列活動，8日在廟埕舉辦寫生比賽，9日在成功國小辦書法比賽，宏揚媽祖宗教信仰，發揚中華傳統文化，紀錄酬恩圓醮盛況。

簡征潭表示，他也是成功國小畢業的學生，讀書時都會用毛筆書寫週記，現在多元化的教育，將書法傳習漸漸遺忘，身為華夏子弟更應將書法傳承下去；在日本，大學生最少認識2000個漢字，能寫書法代表他的文化水平較高，慈護宮舉辦書法比賽不僅發揚傳統文化，更藉此找回傳統文字之美。

桃園慈護宮9日在成功國小舉辦書法比賽，202人同場較勁。（圖／廟方提供）

負責協辦的成功國小校長鄭淑珍表示，桃園是全台唯一有書法美術館的地方，大家有空可以到橫山書法美術館去參觀，練習書法的好處很多，包括能幫助身心健康、提升認知能力、培養專注與耐心等特質，同時也能增加美感並陶冶性情。

桃園慈護宮9日在成功國小舉辦書法比賽，202人同場較勁。（圖／廟方提供）

鄭淑珍表示，今年參加的各組別包括國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中職組和大專組，總計202人，此次也邀請到書法協會歷任理事長包括黃崑林、廖大華、林居城老師為比賽做評審，主委簡征潭特頒發感謝狀給三位老師。