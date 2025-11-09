電子代工廠將於下周密集召開法人說明會，包括英業達、廣達、鴻海、緯創、和碩全數登場，另外台積電、仁寶都將公布財報，掀起市場高度關注。根據公告時程，英業達與廣達將於11月11日率先登場，鴻海、和碩、緯創則於12日接續召開。

AI需求持續強勁，推升代工三雄營收再創高，廣達、緯創、緯穎最新公布的10月合併營收均刷新歷史同期新高。其中，廣達10月合併營收為1731.96億元，年增27.4%，前10月累計營收達1.66兆元、年增46.8%。廣達法說會預計將由發言人暨財務長楊俊烈及執行副總楊麒令主持，屆時將釋出最新營運展望，公司目前維持全年AI伺服器營收年增三位數，占總伺服器營收70％目標不變，預期第四季AI伺服器出貨維持高檔，並持續配合客戶步調交付訂單。

緯創10月合併營收為1850.62億元，年增92.2%，前10月累計營收1.65兆元、年增94.6%。旗下小金雞緯穎第三季財報更創單季歷史新高，稅後淨利達154.11億元、季增27.1%，每股純益82.92元，展現AI伺服器旺季效應。法人表示，2家公司在美國的布局以及後續發展方向將是法說焦點。

鴻海10月合併營收達8957.08億元，月增7.1%，年增11.3%，創下同期歷史新高。法人表示，市場關注公司全球產能動向、AI產業布局及電動車事業進展等焦點，預估第四季將是全年高峰，全年營收挑戰8兆元，明年仍可望再創新紀錄。

英業達10月合併營收為547.66億元，年減15.3%，但前10月合併營收達5746.6億元，創歷史同期新高。法人指出，該公司下半年聚焦主板產品線的L6規格伺服器，雖然出貨量不如上半年，但毛利率表現可望優於前期。

和碩雖然佈局美國不如其他家快，但日前拍板美國設廠計劃，也將在下週的法說上端出成績單，法人表示，本次和碩法說會重點，將關注和碩美國德州設廠進度、接單狀況，以及AI伺服器業務展望等。

台積電將於10日發布10月份營收，日前舉辦的第三季法說會中，台積電財務長黃仁昭表示，第四季美元營收預計落在322至334億美元，若以中間值計算，將年增22％。至於仁寶則尚未公布法說會時間，但預計在12日公布財報。

截至7日台股收盤，鴻海（2317）股價來到244元，下跌1.61%，廣達（2382）收在287元，下跌2.05%，緯創（3231）收在137.5元，跌幅3.17%，和碩（4938）收在72.6元，跌幅達1.89%，英業達（2356）收在42.35，跌幅達1.97%，仁寶（2324）收在31.65%，跌幅2.62%。