高雄市政府因應新材料循環產業園區設置，積極推動大林蒲遷村計畫，繼今年10月29日市都市計畫委員會審議通過後，今（9）日宣布啟動宗教設施及住商區土地的協議價購，並預計於明年1月1日起陸續舉辦說明會。

高雄市都發局說明，大林蒲遷村將陸續進行宗教設施及住商區土地協議價購，將於明年1月1日起陸續舉辦說明會，向土地所有權人解釋選地與抽籤配地原則，並簽署協議價購同意書。

都發局表示，預計在明年3月起，受理宗教設施土地增購申請及審查，同步辦理住商區土地的個別分配、合併分配及合併抽籤等登記作業，確保流程順暢銜接。

其他非住商區土地部分，都發局說已委託估價師逐筆重新估價，預計明年2月完成，並於3月送交高雄市估價師公會協審確定地價，5月將辦理非住商區土地協議價購說明會。

對於整體遷村計畫，高市府指出，自去年6月召開第五次說明會以來，多數鄉親表達加速遷村的殷切期盼，持續加快環評與都市計畫審查等相關程序，市府將持續透過部市會議平台與中央密切合作，確保各項遷村工作穩健推進滾動檢討，讓居民能夠加速遷入新家園。