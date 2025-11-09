颱風鳳凰逼近，林保署屏東分署今（9）日宣布，北大武山及浸水營步道西段將自10日中午12時起預警性關閉。另外，往返東港、小琉球的船運公司也宣布，10日提早末班船，11、12日則全天停航。

林保署屏東分署表示，依據中央氣象署資料，預估於10日下午發布鳳凰颱風海上颱風警報，考量山域安全，所轄北大武山及浸水營步道西段10日中午12時起預警性關閉，開放日期將視天候狀況影響，另行公布開放時間。北大武山檜谷山屋自步道關閉至公布開放期間，原已核准住宿山友，全額退費。

颱風鳳凰逼近，北大武山及浸水營步道西段將自10日中午12時起預警性關閉。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

林保署屏東分署表示，將視颱風動態，持續更新包含墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區開休園情形，也請民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道。各場域最新開、休園情形及步道開放訊息，可至台灣山林悠遊網查詢。

往返小琉球各船運公司則調整10日航班。東琉線交通客船聯營處暫停支援公船，並將東港發出末班船提早至上午11時30分、琉球末班船提早至下午2時；藍白航運、泰富航運東港末班船為下午1時30分，小琉球末班船下午2時20分。11、12日全天停航，13日視海況另行公告。

鹽琉線部分，聯營處10日下午4時30分琉球往鹽埔停航、大福航運小琉球開往鹽埔末班船為上午11時30分。