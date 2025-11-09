立法院已經針對金管會所提《虛擬資產服務專法》(VASP專法)將進行審理，其中最受外界關注為穩定幣發行，金管會展現對於穩定幣去中心化協議(Defi)平台的態度認為，未來VASP專法會參考歐盟《加密資產市場監管法規》(MiCA)的作法，依個案事實與營運模式來綜合評估。

金管會表示，VASP已經定義，穩定幣為「表彰單一或者多個法定貨幣價值連結，以維持價值穩定的虛擬資產」未來因應國際發展趨勢，制定與各主要國家類似的規範，包含穩定幣發行人許可制、發行人資格條件、儲備資產保管與管理、發行及贖回機制及資訊揭露的內容。

另外為了保障VASP客戶的權益，在國內VASP進行交易的穩定幣也有特別規範，對於在國內發行的穩定幣應該事先申請外；境外發行的穩定幣也要事先申請才可以在境內交易，因此不論是泰達幣(USDT)或美國穩定幣(USDC)都能夠掌握。

值得注意的是，虛擬資產有「去中心化」的特性，金管會參考歐盟MiCA對於Defi的監理，假使提供虛擬資產服務是採用完全去中心化，也未透過任何中心化、中介機構或具體法律主體可歸責的情況之下，則不落在MiCA的適用範圍。

金管會解釋，這類平台交易的運作仰賴智能合約，交易與決策都由程式碼自動執行，欠缺明確的營運者、管理者或控制者，因此無法強制使其履行認識客戶(KYC)或者反洗錢(AML)等義務進行有效監管，因此未來VASP專法，只能依據個案或營運模式綜合評估納管。

金管會表示，VASP專法規定應該為客戶辦理虛擬資產服務的相關資料且該等資料要保留服務關係終止的5年，若遇到爭議要保存到爭議消除為止，且訂有行政裁罰，若未按規定保存資料可罰30萬到600萬的罰鍰。

及依據《提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法》第規範，權責機關要求提供交易紀錄及確認客戶身分等相關資訊時，VASP應確保能迅速提供，違者得依洗錢防制法規定處 50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。未來子法也會規定，曾犯組織犯罪防制條例、詐欺、工商管理法及金融管理法規定，不得擔任負責人或實質受益人，以防不當人士操控VASP，且金管會也有權解任。