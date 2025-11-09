鳳凰颱風將在10日左右朝台灣移動，加上東北季風影響，恐再度形成共伴效應帶來驚人雨勢。新北市政府提醒民眾提高警覺、預作防範，並提醒民眾10日起新北市就會開始降雨。

新北市府指出，此次預計北海岸及東側山區的雨勢將較為明顯，中央氣象署預測鳳凰颱風將於11月10日朝台灣方向移動，共伴效應影響預計11日達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率。

雖然鳳凰颱風目前距離新北市仍有一段距離，但市府已啟動各項防護措施，針對日前新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌，工務局已提早啟動防颱整備作業。

新北市長侯友宜呼籲，請市民隨時注意最新氣象資訊，應盡量減少外出活動，尤其避免前往海邊或海域，上下班時，要注意降雨與強風。

侯友宜呼籲民眾，山區道路也需留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區請注意防範積淹水，建議駕駛人行經相關路段時務必小心謹慎。另因適逢大潮，沿海浪高可達5米，提醒民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。