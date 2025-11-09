PLG新隊伍洋基工程9日作客富邦勇士，也是洋基工程成軍之後首場正式賽事，上半場年輕的洋基工程緊咬分數，而亟需在主場結束連敗的勇士，透過第3節單節7記三分球及一波連得15分擴大分差，下半場投進15記三分球的勇士以133比106擊退洋基工程，中止2連敗，勇士也刷新聯盟單場得分紀錄。
上半場雙方分數膠著，分差不超過7分，也36次互換領先、12次平手，中場休息前勇士吳永盛遠投近切連得5分，助隊再度超車，不過洋基工程再連追4分，以60比59、1分小幅領先結束前兩節。
勇士第3節靠著三分球13投7中的火力帶動進攻信心，全隊靠著一波連得15分攻勢甩開洋基，該節打完得分已經來到98分，帶著22分領先進入第4節；末節勇士以連續砍進3記三分球持續重擊洋基工程，團隊猛攻133分徹底走出前兩場輸球陰霾。
此役上半場兩邊就共有27次犯規，勇士獲得26罰，洋基工程11次站上罰球線，不過雙方在罰球把握度不是非常高，勇士上半場罰球命中率僅57.7％，洋基72.7%。
