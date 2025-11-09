在週五(7日)，俄羅斯境內發生了一起令人遺憾的直升機墜機事件。 一架型號為Ka-226的直升機於北高加索地區的達吉斯坦共和國不幸墜毀，這起事故最終導致機上五人全部喪生。

根據初步消息指出，這架Ka-226直升機當時正飛行於達吉斯坦共和國的裡海沿岸， 不明原因導致其發生了「重落地」的情況，並且造成了尾翼斷裂。 儘管駕駛員曾試圖將直升機拉起，但最終仍然不幸地墜毀， 而相關的影片也在各大社群平台上迅速地傳播開來。

⚠️WARNING: This post describes a fatal air crash.



A Russian Ka-226 helicopter crashed in the Republic of Dagestan on November 7, killing five people and injuring two others.



可以確認的是，這架直升機上總共載有五人，包括駕駛員在內。 不幸的是，這五人在這場突如其來的事故中全部罹難。 據悉，機上的另外四人皆為俄羅斯國防公司“KEMZ”的員工， 這家公司主要從事航空裝備的生產製造。 值得注意的是，罹難者中包含該公司的高層管理人員， 此次事故除了五人不幸喪命之外，另有兩人受到波及。

從廣泛流傳於網路社群上的失事影片中可以看到， 這架Ka-226直升機在失去速度並且發生重落地之後，尾翼明顯向下彎折， 甚至一度使機身落入淺水區域。 然而，駕駛員仍然盡力將機身拉起，使其重新升空。 但在後續的飛行過程中，直升機逐漸失去控制，並不斷地盤旋， 最終墜毀在裡海沿岸的一個村落的民宅之上。