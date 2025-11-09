剛率領樂天桃猿奪下2025年台灣大賽總冠軍的日籍教頭古久保健二，今（9）日在球隊結束亞洲職棒交流賽後，突然宣布卸下總教練一職，消息一出震撼球界。

樂天桃猿球團晚間宣布，古久保健二總教練於11月9日正式卸下一軍總教練一職。球團表示，感謝古久保總教練四年來的貢獻，帶領樂天桃猿成為2025年台灣大賽總冠軍。新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。

2019年，古久保健二受邀擔任富邦悍將投捕教練，並在2022年加入樂天桃猿成為首席教練，2024年接替原總教練曾豪駒，職業生涯首次執掌兵符。

古久保健二執掌樂天桃猿一軍兵符兩個球季，期間累積124勝114敗2和，勝率0.521，兩季都以聯盟第3名作收。今年他率隊上演「黑馬傳奇」，挑戰賽開始一路下剋上，最終在台灣大賽以4比1擊敗中信兄弟，奪下桃猿易主後的首座總冠軍。

而關於樂天桃猿下一任總教練人選，據傳有機率為過去在日職東北樂天金鷲擔任過監督的平石洋介，他2018年擔任代理監督80場拿下37勝，2019年帶隊143場比賽拿下71勝，闖入季後賽。2020年到2021年轉任福岡軟體銀行鷹擔任打擊教練兼野手綜合教練，2022年到埼玉西武獅打擊教練，2023年到2024年擔任首席教練。