位於新北市新店區的四份子產業道路，在通往長春道觀的方向，今日（9日）約莫傍晚6點多，傳出了一起令人擔憂的車輛滑落邊坡事故。據了解，一對夫妻當時駕車行駛至該處，由先生負責駕駛，但由於不明原因，車輛突然衝出道路墜落至邊坡下方。事發當時，妻子正好在車外，親眼目睹了這驚險的一幕，隨即撥打電話向警消單位求助，消防隊獲報到場花費近2小時，終於將駕駛救出送醫。

接獲報案後，消防人員迅速趕抵現場，發現駕駛受困於車輛下方，所幸意識尚且清晰。目前，救援行動仍在進行當中，現場花費近2小時，終於將駕駛救出，所幸意識清楚。至於這起事故發生的具體原因，仍有待相關單位進一步的調查與釐清。

消防隊表示，現場道路相當狹小，消防器材車輛無法進入，加上報案地點相當偏遠，最後將破壞器材轉換到小車上，並與報案人持續抱持通話，這才尋獲車輛墜落地點，車輛墜落高度約6公尺，駕駛意識清楚，但是雙腳被車輛壓困，現場進行破壞救援，隨後將駕駛救出，雙腳有壓傷，送醫時意識清楚，詳細車輛墜落原因還有待警方釐清。