食藥署與地方衛生局抽驗雞蛋農藥殘留，檢出芬普尼代謝物0.03 ppm，超過標準0.01 ppm，15萬顆蛋已流向全台9縣市。全聯9日晚間回應，收到通知後，即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票至當時購物分店，會全力協助辦理退貨，門市因假日接獲通知，內部正配合清查資料。

家樂福方面，家樂福公共事務部部長陳依芳說，就目前所得知的廠牌，家樂福並無販售該品牌之蛋品。