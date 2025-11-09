翻攝高速公路資訊網

連續三天，國道三號竹崎段291公里附近都傳出交通意外，狀況不斷，讓附近的居民感到相當不安。

前天，發生了一起嚴重的追撞車禍，不幸奪走了兩條寶貴的生命。昨天，一輛混凝土攪拌車因為不明原因的機具故障，車身卡死並且翻覆，造成交通一度受阻。而今天(9日)，又傳出一輛小貨車發生火燒車的事件，一連串的事故讓人心裡七上八下。

7日上午10點多，在國道3號南下291.3公里，嘉義竹崎路段，發生了一起造成兩人不幸身亡的重大交通事故。31歲的盧姓台灣籍駕駛，以及坐在副駕駛座的菲律賓籍移工，兩人的遺體都懸掛在嚴重變形的車頭上，現場畫面相當駭人。

沒想到，在這起死亡車禍發生後大約24小時，在同一路段的北上車道上，居然又發生了一起混凝土車失控翻覆的意外。幸運的是，47歲的黃姓駕駛福大命大，只有受到輕微的擦傷。然而，事後黃姓駕駛表示，事發當時方向盤毫無預警地突然鎖死，才會導致車禍的發生。在得知前一天也發生了死亡車禍之後，關於「抓交替」的傳言甚囂塵上，引發議論。

更令人感到不安的是，國道警察在9日下午16時56分接獲通報，指出在國道三號竹崎交流道北上291公里處，又發生了火燒車的事件。警方立即在17時09分派遣人員和車輛趕到現場進行處理。所幸這次的意外並沒有造成任何人員傷亡。根據警方初步的研判，起火原因疑似是車輛機件故障，導致冒煙起火。火勢已於17：15被撲滅，現場狀況也於17：35排除，恢復交通順暢。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！