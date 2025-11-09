為緩解急診壅塞，衛福部試辦「假日輕急症中心」（UCC），讓輕症民眾在周日及國定假日就醫。上周日（11／2）首日上路，全台6都13處據點日診共166人、全日共255人就診，人數不多。健保署公布，今日日診看診人數為209人，比上周多了43人，且13據點看診人數幾乎都有成長，會持續強化宣導。

健保署醫務管理組長劉林義說明，今日（11／9）UCC日診看診人數為209人，13個地點大多數看診人數均有成長。並有3位後送，1位為骨折送亞東醫院，1位腸胃道出血送奇美醫院，1位骨折送台南醫院。另本周也有5位兒科醫師加入UCC輪值，日診共看了13位病人。

今日看診209人中，包括內兒科96人、外骨科113人。以症狀區分，發燒有16人；呼吸道症狀63人；腸胃道症狀23人；簡單傷口47人；小兒急性不適19人，另外41人看診原因分別是肌肉痠痛、頭暈、腹痛、蕁麻疹、過敏及手腳扭傷等。

衛福部長石崇良今日表示，在宣導部分，健保署已聯絡各分區業務組、衛生局強化宣導，包括在壅塞醫院急診宣導，請民眾分散就醫，也在開設UCC社區強化宣傳，醫療部分在開設前已經都排好班，人力部分沒有問題。

石崇良說，要改變民眾就醫習慣需要時間，上周台南永川醫院成績不錯，一天就有160幾個病人，超過一半都是外科個案，若民眾假日發生意外傷害、找得到地方做簡單縫合，也能減輕急診負擔。