任賢齊領軍宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩及PALLAS帕拉斯，以及九孔擔任主持人，參與「520心田中音樂節」選手之夜，現場湧入超過3萬名觀眾共襄盛舉，齊聚彰化田中熱情開唱外也為隔天的田中馬拉松熱力暖身！而在音樂節前一天，任賢齊便與鼓鼓呂思緯提前抵達田中小鎮，一路品嚐在地美食、感受在地純樸人情味，更巧遇睽違10年再度蒞臨田中賜福的「大甲媽遶境」，為活動增添祝福與熱度。

任賢齊與鼓鼓提前抵達田中，重溫在地美食，一早八點便展開行程，從高麗菜飯、炒麵、米糕、豆花到青草茶等樣樣不錯過，甚至在造訪冰店時還看見「任賢齊特調果汁」，任賢齊笑說：「這是爸爸最愛的果汁店，我真的從小喝到大！」

任賢齊邀九孔、PALLAS齊為田中馬加油。（相信音樂提供）

任賢齊、九孔、鼓鼓與PALLAS也恰逢睽違10年再度蒞臨田中賜福的「大甲媽遶境」，眾人興奮又感動，不僅親自參與扛轎，更首次體驗鑽轎腳祈福，感受滿滿祝福與震撼。結束充滿在地風情的一日田中行後，任賢齊、鼓鼓與眾多歌手們也正式投入「520心田中音樂節」選手之夜演出，為隔天登場的田中馬拉松暖身開唱，用音樂與熱情陪伴所有選手迎接賽事。

《嗨！營業中》姚元浩、莎莎、鬼鬼驚喜登台與白安合唱。（相信音樂提供）

值得一提的是，白安參與的實境節目《嗨！營業中》主持群姚元浩、莎莎、鬼鬼特地到場力挺觀賞演出，白安一看到熟悉的他們，害羞地笑說：「你們在台下讓我好緊張！」甚至因太緊張一度唱錯歌詞，還笑著向觀眾要求重唱。隨後姚元浩、莎莎、鬼鬼驚喜登上舞台「鬧場」，讓心田中音樂節瞬間變身為節目錄製現場的搞笑歡樂氣氛；姚元浩也分享，白安曾答應過「要帶他們一起上台表演」，如今終於有機會實現承諾，四人合唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，趣味又溫馨的畫面讓現場氣氛嗨到最高點。