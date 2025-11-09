線上遊戲《英雄聯盟》今（9）日迎來世界賽最終戰，此次總決賽是韓國內戰也是電信大戰，由韓國通訊（Korea Telecom）贊助的KT Rolster（KT）對戰SK電訊贊助的T1。此次世界賽KT手感火燙，率先獲得兩勝聽牌，T1則是五度奪得世界冠軍的隊伍，隊伍核心「Faker」李相赫被譽為「電競之神」，最後由T1順利奪得三勝，順利創造史無前例的三連霸。

今天決賽由T1率先奪得一勝，不過KT不落人後，馬上連勝兩局成功聽牌，不過最後仍由T1讓二追三，成功衛冕冠軍寶座，更是Faker本人在電競史上的第六冠。此次FMVP由T1的AD選手「Gumayusi」李珉炯獲獎，他表示自己像在做夢一樣，今年有很多坎坷和波折，但他順利把一切克服，Gumayusi指出，每年比賽他都想要證明些什麼，今年更想要展現出自信的樣貌，現在比賽結果出爐，他覺得自己可以說是世界上最好的ADC。

對於順利奪得第六冠、衛冕世界冠軍三連霸，同時也是自己的第六冠，Faker表示，比起各種成就或記錄，自己更在意今天能不能打出一場漂亮的比賽，最後的確是一場有趣、好看、充滿競技力的比賽，最後Faker讚賞KT打得不錯，感謝KT和T1共同呈現一場漂亮的比賽。