美國奧勒岡州波蘭地方法院最新裁決，川普總統「無權」向奧勒岡州波特蘭市(Portland)部署國民兵部隊。因為川普與聯邦政府的理由過於勉強。原本法院就有一項臨時法院命令，也是禁止國民兵進入波特蘭，而現在命令己成為永久性裁決。

不過，外界普遍預期，川普政府將對此決定提出上訴，所以可能會交給最高法院做出最終判斷。

在這事件中，川普沒辦法說「民主黨的法官」，因為下達裁決的地方法官伊默古特（Karin Immergut）是川普任命的。

在宣判之前，代表地方的控方，與代表聯邦的辯方，進行了為期三天的言詞辯論，辯論的焦點是，在紐約市美國移民和海關執法局大樓前，舉行的抗議活動是否符合聯邦法律規定的「在國內部署軍隊」的條件。

政府表示，需要派遣軍隊來保護聯邦人員和財產，川普稱這些城市「飽受戰爭蹂躪、到處都是火災。」

然而，在長達 106 頁的意見書中，伊默古特認為，儘管總統在決定是否徵召國民警衛隊方面享有「極大的權限」，但他沒有這樣做的法律依據，因為他沒有證明存在「叛亂」或「暴動」的危險，也就無法合理化使用軍隊來執行法律。

伊默古特寫道：「記錄顯示，雖然2025年6月至10月期間，波特蘭移民及海關執法局（ICE）大樓外每晚都有抗議活動，但自6月中旬出現幾天特別混亂的局面後，抗議活動一直保持和平，只有零星的暴力事件。但是 “對聯邦官員的干擾微乎其微，也沒有證據表明，這些小規模抗議活動嚴重阻礙了任何移民法的執行。」

對此，川普政府批評了法官的裁決。白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)表示：「事實沒有改變。在持續不斷的暴力騷亂和無法無天的局面，當地官員拒絕平息事態，川普總統只能行使合法權力，以保護聯邦官員和資產，」

「總統不會對困擾美國城市的混亂現象視而不見，我們期待更高級別的法院能夠證明我們的正確。」

奧勒岡州總檢察長雷菲爾(Dan Rayfield)在一份E-mai表示：「法院正在追究本屆政府對真相和法治的責任。從一開始，此案的重點就在於確保法律的適用性，以事實而非政治意願為指導，今天的裁決總統維護了此一原則。」