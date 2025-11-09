近日，大陸重慶市公安部門公開表示，已對被大陸方面認定為「台獨頑固分子」的民進黨籍立委沈伯洋進行立案偵查。大陸官方媒體中央電視台新聞頻道於9日發布了一段名為「起底台獨沈伯洋」的影片，影片中直接點名沈伯洋，指控他涉及「分裂國家」的行為，並且引用了所謂的法學專家的發言，聲稱可以通過國際刑警組織進行「全球抓捕」以及進行「跨境司法合作」，此舉再次引起台灣社會的高度關注。

該影片中引用了重慶市公安局相關人員的說法，指出沈伯洋藉由創立「黑熊學院」等相關組織來宣揚所謂的「台獨思想」，並且指責他「向青年學子灌輸仇視中國的觀念、煽動台灣海峽的衝突」，企圖營造出他犯有「分裂國家罪嫌」的形象。

針對此事，警政署於9日傍晚緊急做出回應，明確表示台灣的言論自由受到憲法保障，是基本人權，人民依法享有政治參與以及思想表達的權利，絕對不容許任何外部勢力以政治上的指控或是恐嚇威脅的手段來進行干預。警政署強調，將會以最嚴謹的態度來維護國民的安全以及尊嚴，以確保國人不因為自身的言論或是政治立場而受到跨國的威脅。

警政署進一步指出，對於境外勢力散布不實的訊息、煽動民眾恐懼感或意圖干預我國言論環境等等的行為，警方必然會依法進行偵辦，絕對不會寬貸。同時，也提醒廣大的民眾切勿協助或是配合大陸官方及其附隨組織從事任何宣傳、滲透或是資料蒐集等等的行為，以免違反《國家安全法》或是《反滲透法》等相關的規定而觸犯法律。