獨行俠傳奇球星諾威茲基給予小老弟暖心建議。（資料照／美聯社）

達拉斯獨行俠開季陷入低潮，新科狀元弗拉格（Cooper Flagg）坦言「這是我人生中輸最多的一段時間」，連敗讓他感到前所未有的挫折。對此，獨行俠傳奇球星諾威茲基（Dirk Nowitzki）近日給出暖心建議，鼓勵他挺過球季初期的低潮，保持信念與努力。

根據美媒《The Sporting News》報導，面對連敗壓力，弗拉格表示自己正在學習適應漫長的NBA球季：「大家都努力保持冷靜，但這樣一直輸真的很難受。」他坦言這樣的處境讓他倍感無力，也正在努力調整心態。球季前10場比賽，平均上場32分鐘，繳出13.9分、6.6籃板、3.0助攻與1.2抄截的成績，展現潛力但仍需經驗磨練。

對此，傳奇球星諾威茲基給出暖心建議，以過來人身份鼓勵這位年輕狀元：「我知道你有很好的職業態度，只要持續努力就對了。每天早點到球館，練投、看片、和教練交流，重點是保持正面態度。」他也特別稱讚弗拉格在前一戰勇於出手關鍵球，「那是很棒的經驗，不要害怕失敗，這會讓你變得更好。」

諾威茲基的話無疑有著分量，他的新秀球季同樣歷經低潮，當時獨行俠勝率不到四成，連兩年無緣季後賽，直到第三季才帶隊闖入季後賽，最終更在2011年奪下隊史首冠。如今弗拉格若能秉持這位傳奇前輩的信念，在逆境中磨練、持續成長，也許未來有機會再度讓達拉斯見證一位新傳奇的誕生。