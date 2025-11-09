「泰國男神CP」Mile和Apo加入《出去一下WHAT A TRIP》，9日繼續在紐西蘭庫克山與陳柏霖、黃宣和陳妤享沉醉於庫克山與冰川湖的優美與寧靜、品嘗高山鮭魚的美味，並且愜意地騎著自行車在湖邊欣賞夕陽。Apo回想起自己在演藝路上的挫折，但卻因此促成了他與Mile的緊密緣分，而愉快的自行車夕陽之旅也意外爆出Mile不會騎單車的秘密，靠著貼心的Apo沿途拍照、錄影分享給Mile，兩人之間互相掛念的情誼十分感人。

當眾人跟隨當地著名的星象攝影師 Eagle在庫克山健行時，得知Eagle為了夢想留在這個山區10年，Apo聽了也有感而發，自爆表示曾因為非常熱愛演藝工作一度變賣在泰國所有資產，孤注一擲前往紐約定居、立志要成為一個好演員，無奈卻遇上疫情不得不回到曼谷。雖然夢想受挫，但Apo並沒有放棄演戲，「我還是繼續追尋著夢想，持續地參加試鏡，甚至幸運的參加了《黑幫少爺愛上我》演出，那也是我和Mile第一次見面，也因為最初的合作，才能讓我們兩人一起來到紐西蘭與大家拍攝這個節目。」

Mile（左）與Apo在紐西蘭玩得很開心。（出去一下提供）

在經過庫克山健行、欣賞完冰川湖之後，一行人來到高山鮭魚專賣店精心挑選了鮮美的生魚片及各種口味的煙燻鮭魚，沒想到鮭魚才吃到一半，Eagle突然打斷了他們的美食時間，要帶他們騎單車遊普卡基湖欣賞夕陽。此時Mile卻向大家告假，原來他竟然不會騎單車，不過Mile也算是「塞翁失馬」，他喜孜孜地說：「我就繼續留在這邊享用鮭魚和美酒啦！」羨煞眾人。大夥兒沿著湖邊的自行車道前行，湖光山色美不勝收，Apo讚嘆：「我希望我的墨鏡是相機，就可以記錄下所有美景。」為了沒有同行的Mile，貼心的Apo一路上拍了許多影片和照片，把眼前最美的景色帶回去分享給他。

隔天前往下一站基督城，五個人終於可以一起輕鬆的在露營車上聊天玩鬧，彼此之間的友誼也隨之加深了。Mile表示，他們這個冒險隊伍裡，每個人都有不同的個性，也都擁有很棒的魅力，「柏霖具有非常棒的領導能力，黃宣真的非常有活力，跟Apo幾乎一樣，他們的存在也讓一切變得輕鬆又安穩。我知道柏霖已經十幾年了，一直有聽過他的名字，當他擔任領導者時，他都能完美的執行，最重要的是，他還是個好酒量的人。」至於陳妤很隨和、可愛、溫柔，是個蠻講究也很細膩的人。Apo也覺得大家有相同的能量跟氛圍，大家一起提升了整個團隊的士氣，「文化隔閡也不能阻擋我們彼此的融合，他們一定也有感受到。」