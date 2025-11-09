台北富邦勇士9日主場憑著團隊21記三分球隊史新猷，以133比106擊退聯盟新隊伍洋基工程，進帳開季首勝，此役先發攻守兩端都表現稱職的吳永盛，因為英文名字Jeff而被稱「國民姐夫」的他，又多了一個綽號「狀況哥」。

吳永盛今天比賽投籃把握度相當好，兩分球2投俱中，三分球6投3中，也努力防守洋基工程洋將傑克森，另外替補出賽的洪楷傑下半場投進4記三分球，全場10投5中也是相當精彩，賽後記者會勇士總教練吳永仁感謝球員全心全力付出，整體策略算是執行不錯，成功拿下勝利。

吳永仁在被問到將吳永盛拉上先發的想法回應：「永盛可以全力專注在防守，最近外線命中率狀況也蠻好，最近都叫他『狀況哥』，看到他狀況好，且可以承擔賦予的責任，就把他擺到先發。」吳永仁並補充，「狀況哥」其實是助理教練成力煥給吳永盛的綽號。

吳永盛表示，就是正常訓練，也保持平常心來做例行公事，從2023年加入勇士2年來，自己也更清楚在球隊的定位，很高興是個開始，他跟教頭吳永仁都保持同樣看法，這場勝利不過是例行賽的其中1勝，只要開心一天就好，仍要持續努力，接下來聯盟配合11月底到12月初世界盃資格賽國家隊行程，勇士、洋基今天之後要面臨休兵超過1個月的空擋，兩隊都要利用這段時間繼續調整，洋基總教練李逸驊表示希望可以找其他隊伍打友誼賽，藉此維持強度。