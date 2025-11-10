據《IT時報》公眾號報導，10月8日到11月14日，持續37天——今年的「雙十一」購物節，被稱為「史上最長」的一屆。它與大陸十一國慶、中秋假期無縫銜接，讓消費熱度從假期一路延續到初冬。

啓動初期，各大電商平台紛紛打出「簡化玩法」「不再拼算術」的口號，聲稱要讓消費者輕鬆購物、放心下單。如今活動過半，熟悉的場景再次出現：熱搜上，「被坑」「買貴了」的吐槽此起彼伏。

「跨店滿減」確實沒了，可價格的「瞬息萬變」卻讓人更加摸不著頭腦——刷新一下頁面，價格漲了；付完款，優惠又來了。

想「抄底」幾乎成了一場玄學。「花時間蹲直播、算優惠，結果還是貴。」社交平台上，網友們普遍感到焦慮。

一、同一商品四種價格 88VIP也不一定最便宜

為了驗證「雙十一怎麼買更便宜」，《IT時報》記者做了一個簡單測試：同一時間，使用四個不同的淘寶帳號搜索並將同一款標價129元（人民幣，下同）的商品加入購物車，其中三個帳號開通了88VIP，一個沒有。

結果，結算時出現四個不同價格：最貴的104元（無88VIP），最便宜的76元（疊加88VIP九折券＋隨機紅包），最高價和最低價之間整整差了28元。

進一步對比發現，主要的差異來自88VIP及隨機紅包。但即便同為88VIP用戶，不同帳號之間的價格仍相差了17元。更讓人困惑的是，這些帳號都未主動參與平台搶紅包活動，價格差異似乎完全由平台系統「隨機」決定。

10月28日，記者使用88VIP九折券購買了該商品，實付87.83元；一周後，這件商品僅需實付78.6元便可拿下。

值得一提的是，多家商家在「雙十一」期間都推出了「全程價保」服務，承諾若消費者在購買一段時間內發現商品降價，可申請退差價。然而，價保服務本身也存在諸多限制，如不包含優惠券、購物金等優惠方式，導致實際保障效果有限。

「雙十一」期間，由於平台是以「紅包」形式降價，所以即使消費者發現商品降價了，也無法申請保價，於是消費者就成了「被背刺」的那一個。

二、越晚買越貴 買得越多越貴？

不僅商品價格變化混亂，還有商品「逆勢」漲價。

消費者阿文在10月21日購買的一款衣服，當時使用九折券實付249.4元，如今同款售價257.4元，差價來源於當時疊加的一個無門檻限時紅包。

類似現象並不少見，消費者小白今年8月底購買的一款保健藥品實付267元；「雙十一」期間疊加19元紅包後，如果不疊加88VIP紅包，價格反而為270元；同期購買的美的手持掛燙機，當時價格84.15元，如今即使用上九折券也要89元，比之前更貴。

更令人哭笑不得的是，買得越多可能越貴，「湊單」越湊越貴——一件羽絨服單獨購買719元，湊單後漲為730元；一盒護膚品單獨購買1332元，湊單後漲為1353元。

對此，淘寶客服的解釋為：購物車商品在勾選前顯示的價格，已經是當前商品可享受的最大優惠價格，直接下單的話單品可能價格不變。此外，有部分優惠僅限使用一次，或者有最高的抵扣額度（比如9折券）在合併支付時，系統分攤到每個商品的優惠金額就會降低。

換句話說，今年「雙十一」的「折扣感」似乎並不如往年強烈，消費者「不知道為什麼便宜，什麼時候便宜，抄底全憑運氣」。

消費者阿穎今年的「雙十一」消費額已超過一萬元，她喜歡在大主播的直播間下單，但即便如此，阿穎也發現，直播間紅包也「縮水」了，往年動輒十幾元，如今大多只有五元左右。

有用戶調侃：「現在的雙十一，買東西靠玄學，算優惠得拿計算器，碰紅包看人品。」

三、我被AI「殺熟」了？

當然，變化也是有的。

今年「雙十一」，各大平台紛紛宣告AI正式上陣。多家主流電商稱，今年是首個AI全面落地的「雙十一」，記者在實測中也感受到了AI帶來的「智能體驗」。

以淘寶「AI萬能搜」為例，它像是把「小紅書的種草力、AI的分析力和淘寶的購買力」都塞進了同一個頁面——搜索、篩選、決策一步到位，確實提升了效率：根據用戶最近的瀏覽、收藏、購買行為，自動調整推薦順序，讓消費者更容易「看到想要的」。

然而，當價格差異與AI推薦疊加時，一個新的問題浮出水面——我的購買價格，會不會也是由AI決定的？

據《上觀新聞》，平台通過抓取用戶瀏覽記錄、消費金額、購買頻率等數據，利用算法模型進行實時分析與預測，從而實施差異化定價。平台可在分鐘內調整商品價格，消費者幾乎無法掌握最佳購買時機。

「大數據殺熟」「不同時不同價」等現象因此頻頻引發爭議。平台在宣傳「體驗升級」的同時，卻讓「價格透明」成為新的痛點。

過去的「雙十一」是「誰算得清，誰佔便宜」；如今的「雙十一」，可能是「誰刷得巧，誰更幸運」。

消費者需要的，其實從來不是眼花繚亂的促銷手段，而是一種可以信任的購物體驗。當「全年最低價」變成一種模糊的營銷口號時，平台與品牌也在透支用戶的信任。價格或許會變，但信任一旦失去，就難以輓回。

未來的「雙十一」，或許更應從「比誰更划算」轉向「比誰更真誠」。透明、簡潔、公平，才是讓消費者再次期待節日的真正「底牌」。