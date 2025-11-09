因應都市更新進展緩慢，行政院明年將推動擴大自主都更，由中央都更基金提供10倍的信保總額，且房地所有權人不用跟建商分土地容積，享有更多使用面積。

《工商時報》日前報導，全台老屋約550萬戶，台北市屋齡30年以上老屋約65.4萬戶，新北市則有近83萬戶，雙北合計約有150萬戶，其中台北市老屋逾7成，全台最老，就防災角度言，重建顯得迫切且必要。去年北市都更送件九年來首破百，成長逾7成，但都更仍遠遠不及危老件數。以拆除重建速度來看，雙北老屋想完成都更重建，得花上逾千年。

因此，政府希望推動「自主都更」，讓都更多一個選項，由地主組織成立社區更新會主導實施都更，不再被動等待建商提案。

事實上賴清德總統今年9月出席危老都更博覽時已宣示，未來政府將協助民眾，建立自主都更方式；在金融支持上，也將設立自主都更信用保證機制，降低金融機構承貸風險，提升承貸意願。賴清德當時指，台灣經濟進步、稅收增加，政府要照顧人民，而其中一項就是要有計畫解決都更種種問題；因此未來將持續推動都更及危老政策。他提及，自1998年都更條例立法以來，截至今年8月底，已經核定發布實施的都市更新案件有1258件，而從2017年危老條例立法至今，已經核准的危老重建計畫有4525件。

而據《自由》9日報導，行政院明年將推動擴大自主都更，由中央都更基金提供10倍的信保總額，且房地所有權人不用跟建商分土地容積，享有更多使用面積。

根據現行「都更條例」，都更可分為政府主導的「公辦都更」、建商支持的「民辦都更」，以及住戶發起的「自主都更」。對於自主都更，報導引述官員說法，自主都更將另外計算貸款，若超出水位，可彈性調整。

此外，中央都更基金也提供信保機制，可提供10倍的信保總額。此外，內政部也將修正「都更條例」，讓全案管理專門機構法制化，協助民眾落實都更計畫，修法簡化行政程序。