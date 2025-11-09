人工智慧（AI）熱潮的債務壓力與商業模式困境，正成為華爾街關注的焦點，美國銀行首席策略師Michael Hartnett發出嚴厲警告，認為AI泡沫的第一層已遭債券市場刺破，但晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則堅信AI需求非常、非常地強勁。

Hartnett在其最新報告《Flow Show》中指出，市場終於開始正視AI熱潮背後日益沉重的債務壓力；其中市場對於企業發債開始質疑，近期包括Meta、甲骨文等大型科技公司密集發行公司債，市場認為，如果AI真這麼賺錢，為何還要急著借錢，本質上AI仍在大量投資的階段。

其次是違約風險的定價，因為軟體巨頭甲骨文的信用違約交換（CDS）大幅攀升，顯示債券市場已開始為這些企業的潛在違約風險定價；Hartnett直言，這是AI泡沫首次被債券市場「刺破表層」的警訊。

第3點則是AI巨頭的現金流已無法支撐其龐大的資本支出，目前相關企業在過去七周內發行了高達1200億美元的債券，甚至尋求政府擔保以壓低融資成本。

美銀的數據顯示，AI巨頭的企業債利差已從9月的50個基點擴大至近80個基點。Hartnett警告，這與2000年網路泡沫破裂前的情況驚人相似，當年科技債在股市見頂前的12個月裡下跌8％。

Hartnett認為，市場正處於泡沫破裂的「警戒期」（Watch Out），並建議在經濟下行週期中，做空AI巨頭的企業債券優於做空股票，並預測若經濟再陷衰退，聯準會甚至可能被迫直接購買AI巨頭債券以維穩市場。

不過針對市場的AI泡沫疑慮，輝達執行長黃仁勳強調，當前的AI現狀與當年的網路泡沫化截然不同，因為「需求非常、非常地強勁」；他指出，現在的AI技術已經被證明非常有效，且有極高的需求；再來就是這項技術對運算的需求非常龐大，輝達正努力追趕上這股極強的需求。

黃仁勳曾表示，AI已經進入良性循環，意思是AI模型的大幅改進正帶動更多的投資，進而推動AI模型進一步提升，形成持續成長的動能。