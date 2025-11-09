由於東北季風、颱風外圍環流影響，明（10）日基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島持續有雨，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南地區也有局部短暫陣雨。針對鳳凰颱風，氣象署表示，周二（11日）可能發布陸上颱風警報，周三（12日）颱風將以輕颱強度通過台灣，基隆北海岸、大台北、東半部地區有大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨。

氣象署預測未來颱風趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島持續有雨，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南地區也有局部短暫陣雨，其中桃園及高屏較高；溫度方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整天約22至24度，其他地區早晚涼，低溫22至24度，竹苗及花東白天高溫26至28度，台中以南高溫30至32度，中南部日夜溫差較大。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區並有局部豪雨等級以上，其他地區亦有局部短暫陣雨；周三颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨，北部及東北部地區有短暫陣雨。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

周四（13日）颱風減弱並遠離，北部地區有局部較大雨勢，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周五至下周日（14日至16日）東北季風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。