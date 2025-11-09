PLG新球隊洋基工程9日迎來隊史首場賽事，打了上半場好球，在下半場被聯盟前冠軍隊台北富邦勇士打爆，貢獻團隊最高18分的洋基工程洋將傑克森，坦言沒預期遇到勇士對他採取box one防守，要為下一場做好準備。

傑克森身高173公分，不過場上推進速度快，也勇於切入進攻，今天先發出賽超過40分鐘，除了投進18分也有7籃板、5助攻，他表示，感覺自己可以再做更好，會再多看比賽重播分析一些重點，另外他也提到沒期望遇到對手對他採取box one防守，必須要為下一場賽事做更好準備。

勇士總教練吳永仁指出，會採取這樣的防守策略主要是預料傑克森個人能力應該不錯，「雖然他是身高較矮小的外援，能在職業賽生存一定有能力外線和速度刁鑽，評估要降低他的持球、得分所以用這樣的方式來看管他。」

洋基工程總教練李逸驊對於球隊首場賽事打了半場好球，最終106比133落敗的戰況坦言預料中，大讚富邦勇士非常有經驗，也無奈下半場遇到亂流時喊兩次暫停都沒能阻止對方攻勢，「我們比較年輕，怕打逆境球賽，上半場領先1分有點出乎意料，球員也打得很好，可惜下半場防守、籃板較差，希望能改進，除了傑克森其他3位控球還要繼續加強。」