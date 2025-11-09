宜蘭縣51歲林姓體育教師兼武術教練，利用指導機會假借按摩為名，在宜蘭縣立武術館暨體操館3樓公開場所猥褻2名17歲女高中生選手共20次（分別15次及5次），包括伸入手掌撫摸胸部、按壓私密處，甚至以毛巾或布覆蓋掩人耳目。宜蘭地方法院一審判處林男有期徒刑3年，可上訴。

據了解，林男自2004年起任宜蘭某縣立中學體育教師約20年，同時擔任宜蘭縣體育會國術武術委員會總幹事、羅東鎮武術委員會主委、中華民國武術總會理事等職務，在武術界頗具影響力，長期義務指導縣內各級學校武術選手，培育多名國手。

案發於2024年3月19日至4月9日期間，林男在電腦桌前、散打沙包場地、擂台區等場所，對被害女學生A女（化名小美）及B女（化名小真）伸狼爪。受害者證述，林男以治療腰傷、膝傷為由，要求趴姿或躺姿按摩，手伸進褲管或內衣內撫摸數分鐘，現場雖有眾多選手訓練及鏡子、監視器，林男仍囂張行事。

2名受害者因畏懼林男權勢隱忍不說，直至同年4月10日互相確認後，向另一劉姓教練哭訴，劉師立即通報權責單位。檢方調查後依妨害性自主罪起訴，林男庭訊否認猥褻，辯稱現場公開、人多不可能犯案，僅承認按摩。

法院調閱監視器，認定按摩部位與傷處不符，顯係假借按摩行猥褻之實，利用教育訓練監督關係及權勢犯行。宜縣府教育處表示，案發後校方召開性平會調查屬實，立即解聘林男並登錄不適任教師系統，終身不得任教。

此案今年5月經民進黨籍議員謝正信在議會質詢踢爆，引發社會譁然。合議庭強調，林男行為嚴重侵害少年性自主權，判刑3年以示懲戒。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595