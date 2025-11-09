美國國務院向Axios透露的一份估算數據顯示，由於聯邦政府關門，價值超過50億美元的美國武器出口已被延遲，而這些武器原本用於支持北約盟國和烏克蘭。

隨著美國聯邦政府關門持續到第40天，這再次凸顯各部門因員工休假、專案暫停，以及業務放緩而造成的連鎖反應。一位國務院高級官員告訴Axios，「這實際上嚴重損害了我們的盟友和夥伴，也損害了美國工業向海外交付許多關鍵能力的能力。」

據這位官員稱，向丹麥、克羅埃西亞和波蘭等盟國交付的武器，包括先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、神盾作戰系統和海馬士多管火箭系統（HIMARS），都受到了影響。這些出口的最終目的地尚不清楚，但向北約盟國出售的武器，通常會被轉用於援助烏克蘭。

這位官員表示，待處理的交易包括美國政府直接向北約盟國出售武器，以及向美國私人國防公司發放武器出口許可證。這些特定軍售的流程通常簡單明了，不會引發爭議。

言下之意，《武器出口管制法》要求國會審查軍售提案。但許多負責向國會委員會工作人員報告情況，並確保流程順利完成的國務院工作人員，已被強制休假，導致流程放緩。

一位高級官員告訴Axios，上個月國務院政治軍事事務局的人員配備，僅為正常水準的4分之1左右，無法有效支持武器銷售。國務院發言人則在一份聲明中說道，「民主黨人正阻撓關鍵的軍售，包括向我們北約盟國的銷售，這損害美國的工業基礎，並將我們和我們夥伴的安全置於危險之中」。

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）在一份聲明中指出，「中國和俄羅斯並未停止運作，他們破壞美國及其夥伴和盟友的努力，反而變得更加容易，而我們的工業基礎卻在遭受損失，我們盟友的需求也得不到滿足。」