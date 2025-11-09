食藥署9日公布彰化1處畜牧場雞蛋有農藥超標的情況，經排查有4批次、9個品牌共15萬顆雞蛋受影響，已緊急通知業者下架，目前在超商通路方面，超商雙雄統一、全家皆回覆，未採用食藥署公布的雞蛋品項。

食藥署公布9品項的白殼雞蛋，包括四日鮮蛋（I47045-251103C）；巨的卵（I47045-251103C）；大巨蛋（I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）；悠活鮮蛋（I47045-251023C）；富翁洗選蛋I47045-251023C、I47045-251030C）；初卵頭窩蛋（I47045-251023C）；四季巨蛋（I47045-251023C）；香草園洗選蛋（I47045-251027C、I47045-251103C）；鮮健蛋品洗選蛋（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）應下架回收。

超商通路業者統一、全家回應，未採用食藥署公布應下架的雞蛋品項。