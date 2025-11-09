俄羅斯相當積極的宣傳Su-57戰鬥機，期望獲得潛在海外買主的興趣，在2025年杜拜航展之前，發布了新的宣傳片，其中的片段展示了該戰機的內載武艙和空對空飛彈。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯聯合飛機製造公司（UAC）發布了一段介紹Su-57戰鬥機的2分鐘片段，除了例行的飛行機動，包括眼鏡蛇動作、落葉飄迴轉以外，首次公開的是武器艙的開啟畫面，可見到機腹武器艙內有2枚粗大的彈藥，可以是巡弋飛彈或是大型炸彈；而翼根處則有小型彈艙，可安裝1枚短程空對空飛彈。

Higher details of T-50-9 weapon bays and munitions in them. Huge thanks to https://t.co/0WnXTzK0BB

“Enhanced” and original. pic.twitter.com/oI3OjHR6Fr — George N. (@GeorgeN28581) November 9, 2025

這段影片所傳遞的訊息不言而諭，俄羅斯努力推銷Su-57，並表示它的技術已經相當成熟，是可以立即使用的新戰機。公司的聲明持續強調，該戰機正在逐步投入使用，並進行分階段現代化升級。

🇷🇺Su-57 is flying abroad again. OAK presented a video of the flight of the Su-57 prototype, which is likely to fly again to the Dubai air show. They also presented some rare footage of the interior of the weapons compartment. By the way, the admin was looking for information a… pic.twitter.com/e01nEDSkaf — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) November 9, 2025

隨著宣傳影片的發布，有關Su-57潛在出口計畫，也開始在網路上流傳。一份據稱來自Rostec的洩漏文件，似乎概述了幾個潛在外國客戶，文件提及的國家包括伊朗、阿爾及利亞和衣索比亞。

10月3日，名為「黑鏡」（Black Mirror）的駭客組織在網路上公佈了這些文件。該組織聲稱已從Rostec的系統中，找到300多份內部文件。據該組織稱，這些文件包括信函、文稿和出口合約，內容涉及國防合作計劃，如今規避國際制裁的後勤安排，以及與交付相關的技術文件。

洩漏材料的真實性尚未得到獨立證實。然而，分析人士指出，其內容與先前有關莫斯科與多個外國國防部進行談判的報導高度吻合。這些文件似乎也與早期的報告相符，即儘管俄羅斯國內工業面臨持續戰爭需求的壓力，但仍在繼續尋求先進戰鬥機的出口客戶。