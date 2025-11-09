彰化市南校街一處大樓今天發生一起人倫悲劇，1名46歲賴姓女子涉嫌殺害自己70歲母親後墜樓，警方到場後發現賴母已明顯死亡，賴女則頭部破裂也已身死亡，家中留有榔頭、水果刀、遺書等物品，警方已報請檢方將在明日進行相驗，以釐清死因。

據了解，大樓管理員在傍晚發現一名女子墜樓，立即通報警方，警方到場時發現該名女子頭部破裂已明顯死亡，進一步追查發現，死者賴姓女子的母親倒臥家中，也已身體僵硬明顯死亡，警方在賴女家中發現了榔頭及水果刀、遺書等物品。

經了解，賴母臥床多年，由賴女獨力照顧，賴女疑似身體也不好，是否因此釀這起常照悲歌，仍有待檢警調查釐清。

彰化縣政府社會處表示，針對這起不幸事件，縣府在接獲通報後，已立即啟動關懷機制，指派社工員前往現場訪視關懷；經查，二名亡者過往均無家暴通報紀錄，檢警調單位現介入偵查；縣府也同步啟動關懷被害人家屬，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜，期能陪伴家屬度過難關及悲傷復原。

