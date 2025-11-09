辣木蔥抓餅美味養生。（葉靜美攝）

彰化縣政府參議柯呈枋（左一）、業者蘇宥文（中）邀請民眾來芬園邊吃健康美食、邊賞美景。（葉靜美攝）

彰化縣景觀餐廳不多，主打健康養生的景觀餐廳更是少見，有業者就在139線上的芬園鄉大彰路上打造可360欣賞美景的健康養生餐廳，業者蘇宥文9年前因健康亮紅燈，體驗出健康才是最重要的，而更關注健康養生議題養生，他說，有次途經139線，發現可俯看中部多地美景，一眼愛上這裡，決定在這裡開養生餐廳。

業者蘇宥文因健康因素，更用心研究養生之道，他表示，9年前主動脈剝離非常危險，後來研究了許多健康食物，發現有些食物中含有Omega，Omega-3、6、9各有不同功用，對身體有益，而有了3果6素9營養的概念，在決定開設餐廳時，原本要為餐廳取名3果6素9營養餐廳，但因名字太長而作罷。

「3果6素360度超級食物景觀餐廳」今日開幕，由形象代言人亮亮老師擔任開場主持人，她也以溫暖歌聲為活動揭開序幕；蘇宥文表示，餐廳餐點強調天然、健康、營養充足，除了食材天然，所有餐點也都不加色素、味素、防腐劑等，還可以360度欣賞美景，歡迎民眾前來用餐。

應邀參加開幕儀式的彰化縣政府參議柯呈枋表示，蘇宥文是國內保健事業的翹楚，他在此地打造餐廳，不只讓民眾可以品嘗健康美味的食物、360度視覺饗宴，還有許多表演，來此可以舒壓、也能達到身心靈放鬆的療癒效果，歡迎民眾來芬園爬山、享受健康美食、欣賞360度不同美景。

蘇宥文提到餐廳選在此處，是因為有次到芬園走走時，發現芬園地理位適中，距離台中、彰化或南投都很近，交通也相當便利，還發現這裡可以看到中台灣包括台中、雲林、彰化、南投等地的美景，讓他一眼就愛上，決定在此開設餐廳。餐廳樓高7層，視野相當好，可眺望南投九九峰、台中港、員林盆地等美景，天氣晴朗時也可以看到玉山。