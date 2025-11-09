樂天桃猿在今年台灣大賽以「黑馬之姿」擊敗中信兄弟，奪下隊史新紀元的總冠軍，全隊仍沉浸在封王喜悅之中，卻在今（9）日宣布一軍總教練古久保健二卸任，消息震撼中職。

現年61歲的古久保自2022年起接掌兵符，兩季累積124勝114敗、勝率0.521，連續兩年率隊以例行賽第三名晉級，今年在季後賽連克統一獅與中信兄弟，上演「下剋上」奪冠，帶領樂天奪下集團接手以來的首座總冠軍，寫下完美謝幕。

從捕手到名帥 跨國足跡遍布台日韓

古久保球員時期為捕手出身，18年職棒生涯皆效力於日本近鐵猛牛，退役後即投入教練工作，足跡遍及近鐵、中日、養樂多、歐力士與東北樂天等隊。2015年他赴韓職韓華鷹擔任教練，2019年跨海來台加入富邦悍將投捕教練團，2022年轉任樂天桃猿首席教練，隔年接掌兵符。今年他率領桃猿重返榮耀，證明其豐富經驗與穩定領導力。

雖然外表嚴肅、話不多，但古久保對球員的關懷與對台灣棒球的投入深受肯定。許多桃猿球員私下暱稱他為「阿公」，形容他「嚴中帶暖、用心照顧選手」。

傳平石洋介有望接任 球團將另行公布

古久保功成身退後，外界關注他下一步動向，尚不清楚是否選擇返日休息、續留球團或另有規劃。樂天球團表示，後續將正式對外說明接任安排。

據傳，接任人選呼聲最高的是曾任東北樂天金鷲監督的平石洋介。他在日職擁有豐富執教經驗，近年先後於軟銀鷹與西武獅擔任打擊教練。

樂天桃猿在古久保健二帶領下終結冠軍荒，如今迎來新階段的重整與傳承。未來新教頭將如何延續勝利文化，讓桃猿從「奪冠」走向「長期穩定」，將是下季最受關注的焦點。