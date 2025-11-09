民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，在今年9月以7000萬元新台幣交保，他的妻子陳佩琪時常在臉書發文分享他的近況。陳佩琪9日表示，柯文哲這兩天去聽講台灣醫學會會議，一大早她就陪柯文哲搭公車去上課；期間有許多老師和後輩、學生、老同事過來加油打氣，感覺他真的輕鬆許多，也會和人寒暄打招呼，大家認識的阿北回來一半了。

陳佩琪9日在臉書粉專貼文表示，豬肉應該是我們國人最常食用的肉類，但是柯文哲跟她講過好多次，他說，北所內最常吃的肉類卻是羊肉（不知他有沒有搞錯？）她的印象國人很少吃羊肉，羊肉也算是比較貴的肉品，北所內一人伙食每月只有2400元（加上處理費300元，也只有2700元）， 卻以羊排為主食，是有點奇怪。

陳佩琪接著表示，柯文哲和室友兩人吃飯時總共有3個盆子，兩個是裝湯類（一人一個），另一個盆子是把兩人那一餐要吃的所有菜色都混在一起，然後夾著吃，他說他不挑吃，也幾乎吃素，大多都把肉類給另一人吃。

另外，陳佩琪也透露，這些日子慢慢教導柯文哲回歸適應社會，這兩天台灣醫學會在台大醫院旁的徐州路會議廳召開，一大早她陪柯文哲搭公車去上課，但是第一天第一場，就發生小插曲，讓他頗有挫折感。第一天就為了總統要來開幕典禮上致詞訓話，結果每個廳表定9點要開場的演講，都硬生生延到9點30分才開始，他（還有很多醫生）都碎碎念，說浪費大家的時間。她一直要柯文哲安靜， 說你現在是他的階下囚，萬一人家不高興，就找個理由要法院把你押回去、或給你加個幾百萬的保金，那我們就慘了。

陳佩琪甚至表示，她還跟柯文哲說，你已經多年沒賺錢了，家裡為官司，生活費都見底了，他聽了，立刻警覺嚴重性，馬上回復到現實狀態，乖乖坐著等大夥兒都恭送總統離開後才開課上課，不敢再抱怨一句。

陳佩琪說，柯文哲這兩天整天坐在那裡很認真地聽講，期間許多老師和後輩、學生、老同事過來加油打氣，在那種熟悉的環境中，感覺上他真的輕鬆許多，也有笑容了，也會和人寒暄打招呼，大家認識的阿北回來一半了。