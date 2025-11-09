素有「新興市場教父」之稱的美國傳奇投資者墨比爾斯（Mark Mobius）近日受訪時表示，人工智慧（AI）領域的熱門股票可能即將面臨大幅修正。他預測，部分AI股的估值過高，未來可能出現高達30%至40%的回調。

「當我考慮到修正時，我認為會是30%，下跌30%、甚至40%，」儘管墨比爾斯認為短期內的修正不可避免，但他仍看好AI的長期趨勢，「這種情況（大幅回調）會發生，但不會持續太久。」

近期科技股賣壓加劇，引發市場對修正的擔憂。高盛執行長所羅門（David Solomon）預估未來幾年股市可能下跌20%。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）則認為，跌幅可能高達15%，但同時也強調，回調對整體市場來說是健康的。

據財經媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，身為Mobius Capital Partners創辦人的墨比爾斯表示，他最擔心的是AI領域的高估值與巨額資本支出。他指出，一些大型科技公司今年投入數十億美元用於AI相關資本支出，可能已達「過度」水平。

像墨比爾斯這樣的投資者一直擔心，一些AI公司的估值過高，尤其是在獲利計畫不明確的情況下。

「我們必須做好回調的準備，然後逢低買進，」墨比爾斯強調，「如果真的出現30%、40%的修正，我會全力進場，大舉買入。」

新興市場成亮點

在等待AI股回調之際，墨比爾斯建議投資人可將目光轉向新興市場。他指出，今年以來新興市場表現優於美國市場。數據顯示，iShares MSCI Emerging Markets ETF今年以來上漲29.7%，遠超過標普500指數的13.8%漲幅。墨比爾斯認為，中國大陸與印度股市的強勁表現是推升該ETF的主因。

墨比爾斯指出，中國經濟正在科技階梯上「向上攀升」，印度則在電腦硬體領域快速發展，這些因素可能促使資金重新流向新興市場資產。

此外，美國聯準會（Fed）降息也可能成為新興市場的利多。墨比爾斯分析，這降低了美元相對於其他貨幣的價值，可以給外國公司更多的購買力，進一步推升新興市場表現，「這2大經濟強國（中國與印度）將使新興市場更具吸引力，當然這種影響也會波及其他新興市場。」