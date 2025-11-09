鳳凰颱風目前位於馬尼拉東方海面，向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後將轉東北通過台灣，氣象署分析，明天至周三（10日至12日）風雨最顯著，最快可能周一下半天發布海警，周二發布陸警。天氣粉專「台灣颱風論壇」分析，颱風進入南海後，東南暖濕氣流與東北季風可能會有共伴效應，周二（11日）隨著颱風北上，共伴效應位置也會逐漸往北，擴及台灣東北側及東側，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會，小心災害發生」。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，周一颱風穿越菲律賓進入南海後，東南暖濕氣流與東北季風率先在東部海域交會，台灣的宜花東開始易有大雨，隨著颱風北上，共伴效應位置也會逐漸往北移動；周二擴及台灣東北側及東側，也是共伴效應最明顯時刻，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會，小心災害發生」；周三颱風更往台灣陸地靠近，共伴效應的位置繼續北推到北部海面或東海，影響天氣的改為颱風環流為主。

氣象署說明，明天基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島持續有雨，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南地區也有局部短暫陣雨，其中桃園及高屏較高。

周二颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區並有局部豪雨等級以上，其他地區亦有局部短暫陣雨；周三颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨，北部及東北部地區有短暫陣雨。