香港名導王家衛以《重慶森林》、《花樣年華》等經典作品聞名，長年在影壇地位穩固。怎料，近來卻深陷「錄音門」風波，被《繁花》劇本助理編劇古二（本名程駿年）曝光多段私下錄音，牽扯多位藝人捲入爭議。近日又有新音檔流出，內容中王家衛疑似提議開設影視公司、舉辦「夏令營」招募學生、蒐集劇本，而編劇許思窈更提到「陳坤、周迅就是這麼幹的」，讓兩人無辜被波及，錄音一出瞬間引爆熱議。

最新流出的對話中，王家衛疑似說出：「其實我們這個模式，是不是可以做影視公司呢？招大量的這種學生，之後就是到你們...就是你們每一個開一個夏令營搜集劇本」，許思窈則回：「那就不是說那誰幹的事嗎」王家衛反問：「誰？」，許思窈則回：「陳坤跟周迅，就他們這樣...然後我覺得他們在外面騙劇本」，王家衛則又提議那招演員呢，可以買東西、賣東西。

香港著名導演王家衛。(粘耿豪攝)

這段爭議對話立即在網上引發熱議，不少網友氣憤表示：「陳坤周迅人家只是表演指導學堂，跟你們不是一路人」、「原來各行各業都在想著割韭菜」、「自己都承認騙劇本了」、「錄音受害者聯盟再加兩位...」、「他們急需00後給他們上一課」、「怎麼背後討論這麼多人」、「混進去一個老實人」、「與人為善啊，老王估計要很長一段時間不出來拍戲了」、「這個劇不會被下架吧」、「藉著開大師班的名義剽竊年輕人的創意和作品，這就是大導演的格局」。

面對不斷延燒的輿論，《繁花》劇組日前再度發出嚴正聲明，表示古二為洩私憤惡意公開未經證實的錄音，內容存在「大量失實、蓄意剪輯與惡意解讀」，並指控其行為導致相關人員遭受嚴重網暴、挑動社會對立。聲明強調，劇組已蒐證並提交司法機構處理。截至11月9日止，陳坤、周迅均未做出任何回應。