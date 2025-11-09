2026年台北市長選舉，吳怡農爭取代表民進黨與蔣萬安一戰。至於大家關心民進黨立委王世堅會不會考慮登記參選？他本人堅持不會出馬競選，一定支持黨內推出的人選。媒體人黃暐瀚則在臉書披露王世堅不想選台北市長的原因。

2026地方大選，各黨備戰中，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已擬參選台北市長、爭取代表民進黨與蔣萬安一戰。不過，律師林智群日前直言，民進黨推吳怡農是沒用的，台北市目前他只支持恰吉。

王世堅上月31日被問及吳怡農參選一事時表示，「吳若參選，我一定會盡我全力幫他，他前兩次選立委，我也都有全力幫他，服務處、戰車也會借他使用，這都沒有問題」。

至於自己會不會考慮登記參選？王世堅笑稱，「不，我不，要讓最強的出來，我知道我不是最強。」 被追問「如果民眾或黨員認為您最強？」王世堅笑回，「不會啦，不可能啦，我認為不可能有這個狀況，我一定支持黨內推出的人選」。

媒體人黃暐瀚今（9）日在臉書披露，王世堅為何不想選台北市長。王世堅上黃暐瀚「下班瀚你聊」節目時剖析自己的內心世界，稱「蔣萬安95%會連任。身為二二八受難家屬，我有一個私人情感的因素過不去，我不想輸給蔣家後代，這樣對我的外公還有爸爸，沒辦法交代」。聽完這句，黃暐瀚並沒有再繼續問下去了。